Dal gioiello di Berger ai registi di ’Tatami’

Il calendario di registi e attori che si possono incontrare sotto le Due Torri, passaggio obbligato per presentazione di film (la scorsa settimana Sabrina Ferilli, Poero Messina e Gael Garcia Bernal), prosegue questa sera. Alle 19.30 al Modernissimo, anteprima del film Tatami, alla presenza della regista e interprete iraniana Zar Amir-Ebrahimi e del co-regista israeliano Guy Nattiv (foto). "La storia che abbiamo deciso di raccontare – dicono- è quella di troppi artisti e atleti costretti a rinunciare ai propri sogni e, in alcuni casi, obbligati a lasciare i propri Paesi". Ai campionati mondiali di judo di Tbilisi, l’iraniana Leila e la sua allenatrice Maryam ricevono un ultimatum dalla Repubblica Islamica: fingere un infortunio per non rischiare d’incontrare in finale la rivale israeliana.

Alle 21 al Pop Up Cinema Jolly 4K, invece, arriva l’acclamato regista spagnolo Pablo Berger, autore del pluripremiato Blancanieves e del sorprendente Abracadabra, per presentare il suo nuovo film ’Il mio amico robot’, un gioiello già celebrato all’ultimo Festival di Cannes, premiato ad Annecy e candidato al Premio Oscar 2024 come Miglior film d’animazione. Il film si ispira all’omonima graphic novel di Sara Varon che racconta la favola moderna sull’amicizia e sulla sua fragilità.

b. c.