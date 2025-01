Dallinga: "Difficile ambientarmi. Ora qui sto bene e sono felice"

La stella di Benjamin Dominguez ha brillato anche nel freddo pomeriggio del Dall’Ara, con il folletto argentino che ha provato a illuminare il gioco della squadra di Italiano. L’esterno offensivo ha espresso tutto il suo rammarico per l’occasione di vittoria persa, sottolineando il dispiacere per il pareggio subito a tempo ormai scaduto: "È un peccato subire gol nel finale, in questi giorni cercheremo di migliorare e lavorare sugli errori commessi per recuperare questi punti ‘persi’ oggi, mercoledì c’è già l’Inter". Dominguez ha dimostrato di avere i numeri per potersi affermare anche in Italia dopo le qualità mostrate in patria, che hanno spinto Sartori e Di Vaio a puntare su di lui. L’argentino ha analizzato proprio il suo periodo di ambientamento, evidenziando anche il suo momento di forma e il rapporto con compagni e mister: "Sono felice di essere qua e di star man mano conquistando i tifosi. La cosa più difficile all’inizio è stata ambientarmi, ma un po’ alla volta ci sono riuscito. Io faccio quello che mi dice il Mister, se mi chiede di puntare l’avversario, io lo faccio".

A lanciare la rimonta del Bologna nel pareggio del Dall’Ara è stato Thijs Dallinga, al suo secondo gol con la maglia rossoblù, il primo al Dall’Ara davanti ai tifosi. L’olandese al termine del match ha voluto esternare la sua gioia per la rete, ma anche il rammarico per il punteggio maturato a tempo quasi scaduto: "Siamo frustrati per com’è andata a finire la partita – racconta l’attaccante –, non possiamo lasciare che queste cose accadano. Sono comunque molto soddisfatto per il mio primo gol nel nostro stadio". Dallinga poi ha parlato del suo ambientamento a Bologna e dei primi mesi con la nuova squadra: "Ci è voluto un po’ di tempo per adattarmi all’interno del nuovo club e con i nuovi compagni e ovviamente c’è stato anche il problema della lingua, ma sento che sto migliorando. Ho una buona sensazione per il mio percorso e giudico buono il mio primo periodo qui". A metà stagione poi il giocatore olandese ha voluto anche guardare oltre, parlando del suo futuro a Bologna e del percorso appena iniziato con la squadra allenata da Vincenzo Italiano: "Ho scelto di venire qui perché vedo il mio futuro in rossoblù. Ho siglato un contratto per diversi anni e voglio fare cose buone con questa maglia. Mi sento bene e quindi spero di continuare così".

Gianluca Sepe