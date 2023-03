Davide Ferrerio, in coma dopo il pestaggio. La madre: “Il nostro inferno, peggio di una galera”

Davide Ferrerio, 20 anni, in coma irreversibile da agosto

Bologna, 16 marzo 2023 – "Noi tutti siamo stati catapultati in un inferno che la galera non è nulla a confronto”, il dolore di una madre, quella di Davide Ferrerio, in coma irreversibile dopo essere stato brutalmente picchiato a Crotone, messo nero su bianco in una lettera affidata all’avvocato Gabriele Bordoni. Davide Ferrerio aggredito a Crotone, il messaggio choc: "E' caduto come un salame" Una vita, quella de ventenne, “stroncata senza pietà, senza motivo – prosegue la donna -. È terribilmente dura. L'ergastolo lo sta vivendo Davide qui, in questa situazione”. Non si dà pace Giuseppina Orlando, per la sorte di suo figlio, picchiato, a quanto ricostruito, per uno scambio di persona. "Davide - prosegue la madre - stava spiccando il volo a 20 anni, non si possono distruggere i sogni, la vita, la gioia, le passioni semplicemente per il divertimento di questi folli. È ingiusto che io non abbia più un figlio come Davide. Che Davide debba soffrire tanto da innocente, e che noi famigliari siamo stati costretti a sopravvivere a una tragedia inspiegabile, gratuita". Davide, che ora è ricoverato in una struttura "è sempre peggio e io come mamma non ce la faccio più a vederlo soffrire da completo innocente...