"Degrado a Portonovo. Intervento urgente"

Paura per le condizioni di ammaloramento del ponte a Portonovo di Medicina. A parlarne è il Comitato locale di residenti: "Il ponte sul torrente Sillaro è uno dei tanti casi di infrastrutture ammalorate che versano ormai da troppi anni in uno stato di grave degrado. Il problema è stato segnalato più volte alle autorità competenti e il solo limite di peso per il transito dei mezzi pesanti, tra l’altro ampiamente inosservato, non basta più a renderne sicuro il suo utilizzo. Il manufatto si trova in un territorio di confine fra la provincia di Bologna e Ravenna, territori considerati di periferia e troppe volte dimenticati, zone prevalentemente agricole a cui troppo spesso si dedica poca attenzione. Questo ponte svolge una funzione strategica per la zona perché permette di collegare le due province evitando le arterie principali, inoltre nel periodo estivo è molto importante per lo svolgimento delle attività agricole, come dimostra il passaggio di mezzi pesanti e attrezzature. Noi del Comitato chiediamo che chi di dovere intervenga, considerando il fatto che il ponte oltre che ammalorato ha anche i piloni di sostegno nell’alveo del fiume costituendo un pericoloso ostacolo al deflusso delle acque".

Ai residenti si accoda Mattia Polazzi del Carroccio: "Le preoccupazioni dei cittadini e del Comitato sono fondate. La struttura versa in uno stato di evidente degrado e nutro forti dubbi sulla sua stabilità. Chiediamo al sindaco metropolitano Lepore, troppo spesso concentrato sulla città e troppo poco sulla provincia, quali interventi di messa in sicurezza siano stati previsti e quanti controlli stradali siano stati effettuati per verificare il rispetto dei limiti di transito per i mezzi pesanti. Il rischio che questo ponte rappresenta per la sicurezza dei cittadini e per le attività agricole è inaccettabile".

z. p.