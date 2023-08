Dengue a Bologna, un caso città: scatta la profilassi

Bologna, 25 agosto 2023 – Dengue, torna la preoccupazione in città. L’Ausl ha rilevato proprio questa mattina un caso importato dal Messico, in un’area compresa tra i quartieri Santo Stefano e Porto-Saragozza.

La Dengue è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dell'AUSL.

Nel pomeriggio verranno attivate le misure di profilassi: è già in corso la disinfestazione diurna, come da specifico protocollo regionale, nell'area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari.

Profilassi, le zone interessate

Le zone di trattamento sono al quartiere Santo Stefano e al quartiere Porto Saragozza, e comprendono: via Francesco Petrarca, viale Antonio Aldini, vicolo Spirito Santo, via Giovanni Boccaccio, via Pastrengo, Mura di Porta D’Azeglio, via San Frediano e via della Libertà.

Si chiede a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni in queste aree: di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per effettuare i trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti nei cortili privati; di svuotare i ristagni d’acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali; di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali, a partire da questa notte fino al 28 agosto. In caso di pioggia e vento l'intervento verrà posticipato.

Dengue, i sintomi

È bene ricordare che chiunque, entro 15 giorni dal rientro da viaggi in Paesi in cui è endemica la Dengue, manifesti una sindrome febbrile caratterizzata da febbre alta, cefalea, stanchezza e soprattutto importanti dolori articolari, deve informare il proprio medico di Medicina generale e recarsi a un Pronto soccorso per effettuare gli esami necessari per la diagnosi.