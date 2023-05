Dieci milioni per la piscina

La nuova piscina a Castel San Pietro non è ancora stata progettata e già s’infiamma la polemica. Nel corso della consulta il sindaco Tinti ha aggiunto elementi importanti e più recenti, ovvero quelli di un impianto che avrà un costo di oltre 10 milioni di euro, da non realizzare con fondi comunali. Il Municipio, da parte sua, si troverebbe poi a pagare un canone annuale di noleggio. L’idea avanzata dal sindaco, però, ha trovato immediatamente di fronte il muro eretto dal Movimento 5 Stelle, con il consigliere Pietro Latronico sugli scudi.

"Non si capisce perché sia stata scartata da subito l’ipotesi di realizzare la piscina dove è sempre stata, che è per noi anche la zona di gran lunga più congeniale visto che ospita tutti gli impianti sportivi della città". Poi Latronico rincara la dose: "Sono state paventate cifre monstre, più di dieci milioni di euro, quando esistono soluzioni molto più sensate, tra l’altro anche a minor impatto a livello ambientale se pensiamo per esempio alla realizzazione della o delle vasche". A proposito, i tempi. "I prospettati tre anni sono davvero troppi per una città e un pubblico, quello della piscina, che attende risposte concrete e rapide ormai da anni", conclude Latronico.