Doppia camminata per festeggiare la ’Befana’

L’associazione Crevalrun Ads, in accordo con l’amministrazione comunale di Crevalcore e la Uisp territoriale, organizza per la giornata di lunedì due eventi: la seconda edizione della Befana family run - camminata non competitiva, e la seconda Dog marathon ‘4 passi a 4 zampe’. La Befana family run è una camminata non competitiva sulle distanze di 4,2, 9,9 e 14.8 chilometri circa. Per entrambi gli eventi, la partenza è unica ed è prevista per le 9 nella palestra comunale in via Caduti di via Fani, (zona impianti sportivi).