Due castiglionesi volano ai Mondiali di Footgolf

Due sportivi di Castiglione dei Pepoli, Mattia Ceccarini e Pamela Vignoli, parteciperanno ai mondiali di footgolf che si terranno il 27 maggio e il 6 giugno ad Orlando in Florida. Nato nei paesi nel 2009, il footgolf è un gioco che combina elementi del calcio e del golf, con i giocatori che cercano di calciare un pallone da calcio in buche appositamente progettate sul percorso, seguendo le regole simili a quelle del golf. Il percorso è generalmente costruito su un campo da golf tradizionale o su un campo appositamente allestito. Mattia Ceccarini deve ancora compiere 21 anni ancora da compiere, e pratica questa disciplina vestendo la maglia del Livorno Footgolf 2013 Prato. "La qualificazione ai Mondiali era l’obiettivo principale della passata stagione – spiega il castiglionese -. Adesso che questo traguardo è stato raggiunto, non resta che prepararmi al meglio con le gare di avvicinamento alla competizione". Pamela Vignoli, ha 46 anni, gioca a footgolf dal 2017 e ha vinto il Campionato Regionale Toscano categoria femminile nel 2021. "La partecipazione al Mondiale americano – a parlare è Vignoli - è stata una grandissima soddisfazione perché arriva dopo un anno di sacrifici per poter disputare le sette tappe necessarie del Campionato nazionale".