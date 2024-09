Due giorni dedicati ai cammini. Escursioni, convegni e sport

Tutto pronto per la seconda edizione di Appennino Outdoor Fest, l’evento dedicato allo sport e al turismo outdoor, che questo weekend animerà gli spazi del Parco Chiù, a Pontecchio.

La manifestazione, organizzata da Appennino Slow in collaborazione con il Comune di Sasso Marconi, avrà come tema principale i cammini che attraversano l’Appennino Tosco-Emiliano, in occasione del decimo anniversario della Via degli Dei, che ricorre il 19 ottobre.

Saranno due giorni di festa, incontri e convegni volti a promuovere tutti gli itinerari che fanno da cerniera tra le due regioni. Ma non solo. Il Comune di Sasso Marconi si impegna a valorizzare un tipo di turismo di eccellenza, un ‘turismo lento’, come è stato definito dal consigliere dell’Appennino Slow, Silverio Ventura, che incentiva le persone a godersi l’aria aperta, le bellezze del territorio tra sentieri e colline, in maniera rispettosa ed educata.

Sasso Marconi è da sempre la vera porta che permette di accedere all’Appenino bolognese per arrivare a quello toscano ed è una città che negli ultimi anni ha visto crescere il numero di escursionisti, sportivi e amanti della natura provenienti da tutto il mondo. Per questo motivo, durante l’evento, ci saranno anche visite guidate per scoprire alcuni luoghi di interesse storico del territorio, come il settecentesco borgo di Colle Ameno o l’oasi di San Gherardo. Ci saranno anche degli stand allestiti al Parco del Chiù dove i visitatori potranno ricevere tutte le informazioni utili per conoscere meglio i grandi cammini che collegano le due regioni, come la via della Lana e della Seta, la Via Medicea, il Bologna Montana Art Trail, la Via Francescana della Sambuca e l’Alte Vie di Firenzuola.

Alla via degli Dei e alla via della Lana e della Seta sono dedicati due appuntamenti speciali nella giornata di sabato: un’escursione lungo la Valle del Reno e una disfida per scoprire la storia dei due percorsi attraverso le testimonianze di guide e professionisti. L’evento è attento anche alle esigenze delle famiglie, con percorsi studiati ad hoc per garantire inclusione e divertimento anche dei più piccoli visitatori: ci saranno i cantastorie in bicicletta, i laboratori creativi, i giochi della tradizione e la possibilità di visitare il Piccolo Museo della Fiaba allestito a Colle Ameno. Una festa non può definirsi tale senza un’aera food & drink dove oltre ai cocktail, verrà proposto un menù ispirato ai sapori e ai prodotti locali dell’Appennino Tosco-Emiliano: dalle tigelle e crescentine, alla polenta e ai pici toscani.

"L’obiettivo della manifestazione - spiega il sindaco Roberto Parmeggiani - è creare momenti importanti di partecipazione e confronto, per raccontare le proprie esperienze, mettendo sempre al centro la tutela e la cura del territorio".

Consultare il programma disponibile sul sito www.infosasso.itoutdoorfest prenotando per tempo i percorsi proposti.