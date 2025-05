Ecco i numeri vincenti secondo la Smorfia Napoletana

Numeri decisamente magici in una combinazione incredibile che hanno permesso la super vincita al Lotto e sono: 12-15-39-71-75.

Sono stati tutti giocati sulla ruota di Milano e hanno centrato una serie impressionante di vincite: dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina, con anche l’opzione Lottopiù. Numeri che, secondo la Smorfia Napoletana, però non sembrano essere legati alla recente elezione del nuovo Papa. Infatti il 12 è il soldato, il 15 il ragazzo, il 39 l’impiccato, il 71 l’uomo meschino, il 75 corrisponde a Pulcinella, la maschera porta fortuna napoletana.

Il Papa avrebbe invece come numero il 32, mentre il nome scelto dal nuovo Pontefice, Leone, corrisponde al 42. Nemmeno i numeri legati alla sua nascita fanno parte della fortunata cinquina: 14, 11 e 55, Robert Francis Prevost, infatti è nato a Chicago il 14 novembre 1955 e neanche il 69 che corrispondente alla sua età attuale o l’89 che per la cabala napoletana è il numero che corrisponde all’America, Paese di origine del nuovo Papa.

In questo caso l’ascesa al soglio pontificio non sembra avere dato indicazioni alla Dea Bendata. Almeno secondo la Smorfia che ha una lunga tradizione nel gioco del Lotto. Di origine antichissima, sembra che le origini della Smorfia Napoletana siano da ricercare all’interno della tradizione cabalistica ebraica (Qàbbalah): secondo i cabalisti nella Bibbia vi sono parole, lettere e segni che hanno significati misteriosi, dove la numerologia viene utilizzata per associare a ogni nome un numero.

Monica Raschi