"Edilizia sociale in Emilia-Romagna, servono 546 milioni di euro"

Un piano per mettere sul mercato alloggi di edilizia sociale a canoni di affitto accessibili e proposte per superare le difficoltà di accesso ai finanziamenti per realizzare gli interventi. Sono stati i temi al centro del Summit Europeo sulla Finanza per un’Abitazione Responsabile, organizzato da Legacoop Abitanti e Housing Europe. Il summit ha coinvolto le cooperative di Abitanti di Legacoop, i principali operatori dell’alloggio sociale pubblico e privato, le principali Istituzioni Finanziarie europee e le massime Istituzioni Europee in rappresentanza del Parlamento e della Commissione Ue. Legacoop Abitanti ha presentato la Piattaforma per l’Abitare per aggregare risorse finanziarie europee con il supporto di Bei e Ceb. Il progetto punta alla costruzione di 20.000 alloggi (40% del fabbisogno), con un costo totale di circa 4,96 miliardi di euro, supportato da una struttura finanziaria composta per il 34% da fondi pubblici e per il 66% da fondi privati. Il canone medio previsto sarà tra i 350 e i 450 euro al mese per appartamenti di 70 metro quadri. Per rispondere a queste esigenze, è stato stimato un fabbisogno finanziario di 546 milioni di euro, per il quale Legacoop Abitanti ha proposto alla Bei (Banca Europea per gli Investimenti) di attivare finanziamenti a lunga durata, 40-50 anni, a tassi fissi.