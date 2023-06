Emilia-Romagna rinsalda rapporto con Pennsylvania, incontro a New York

Agroalimentare, ricerca e innovazione, big data e nuove tecnologie per cure più efficaci e risposte ai nuovi bisogni di salute. L’Emilia-Romagna rinsalda il rapporto con la Pennsylvania, con cui lo scorso anno ha firmato un’intesa quinquennale. Ad un anno dalla firma, il presidente Stefano Bonaccini, insieme all’assessore regionale all’Agricoltura e agroalimentare, Alessio Mammi (foto), ha incontrato a New York David Briel, viceministro allo Sviluppo e affari internazionali della Pennsylvania. È stata l’occasione per consolidare le relazioni tra le due regioni, nell’ambito di un quadro che vede in forte crescita gli scambi economici tra Stati Uniti e Emilia-Romagna, che nel 2022 ha realizzato esportazioni per 10,5 miliardi di euro a fronte di importazioni per un miliardo.