‘Essere genitori’, continua il ciclo di incontri promossi dal centro psicoanalitico

Proseguono gli incontri del ciclo ‘Essere genitori’ promossi dal Centro psicoanalitico di Bologna e condotti dalle dottoresse psicoanaliste Barbara Giorgi e Cristina Nanetti. L’appuntamento è per venerdì, dalle 18.30 alle 20, in via Cesare Battisti 24 per un evento con un focus sul tema della violenza e dell’aggressività.

Gli incontri analizzano il ruolo della genitorialità in tutte le sue forme, in "un percorso che parte lontano, molto prima della nascita dei figli". È il primo dei due incontri previsti nei prossimi mesi: l’altro è in programma il 18 ottobre con il sottotitolo ‘Generi e identità’. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi inviando una mail a giorginanetti@gmail.com.