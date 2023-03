Evade dai domiciliari Ventitreenne nei guai

Neppure ci ha messo piede in quella casa di Pianoro dove avrebbe dovuto scontare i domiciliari: sabato sera, poche ore dopo il processo per direttissima, il ventitrenne moldavo che venerdì scorso aveva tentato di rapinare un quattordicenne era a spasso in via Acri, violando palesemente la misura disposta dal giudice. Lo hanno sorpreso in zona universitaria i carabinieri della stazione Bologna, che lo hanno denunciato per evasione. E adesso, probabilmente, scatterà anche un aggravamento della misura per lui. Il giovane straniero era stato arrestato venerdì sempre dai militari dell’Arma perché aveva minacciato, in via Matteotti, un adolescente con un coccio di bottiglia, chiedendogli di consegnare i soldi che aveva. Ma il ragazzino non aveva nulla con sé e il rapinatore, dopo una breve fuga, era stato rintracciato e arrestato.