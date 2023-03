Fabrizio Ferrari muore nell’incidente frontale ad Argelato (Bologna): l’autista del tir è scappato

L'incidente mortale a Funo di Argelato

Argelato (Bologna), 9 marzo 2023 – Ennesima giornata di sangue, quella di ieri, sulle strade della provincia di Bologna. All’altezza della sp3 Trasversale di Pianura, infatti, in prossimità dello svincolo con la ‘Galliera’, all’altezza di Funo di Argelato, si è verificato un incidente mortale.

A perdere la vita un 60enne della zona, Fabrizio Ferrari, storico meccanico di San Giorgio di Piano residente a Bentivoglio, che era a bordo della sua moto Bmw 850 e che, per cause ancora da chiarire, si è scontrato in un impatto fatale con un furgone, il cui autista si è allontanato.

Erano da poco passate le 16.30. Ferrari era a bordo della sua moto che procedeva in direzione di Argelato. A un certo punto, però, per motivi da definire, la moto del 60enne si è andata a scontrarsi contro il furgone che sopraggiungeva nella direzione opposta in prossimità del ponte dove la Trasversale di Pianura e la Galliera si incrociano.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti in base alle prime informazioni raccolte, all’origine dell’impatto frontale tra i due mezzi ci sarebbe un’invasione di carreggiata in un tratto curvilineo della strada. L’uomo alla guida del furgone Fiat Ducato, un italiano di 43 anni rimasto illeso, ha continuato la marcia, per poi fermarsi nel parcheggio della ditta di San Giorgio dove lavora come autista. Lì è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, che lo hanno denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso, in attesa di ulteriori accertamenti. Alcuni pendolari che stavano transitando e hanno assistito all’incidente hanno chiamato i soccorsi.

Questi sono subito sopraggiunti sul posto con due mezzi dall’ospedale di Bentivoglio. I sanitari del 118, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Ferrari. A seguito del terribile impatto con il furgoncino, infatti, il motociclista era stato sbalzato per poi cadere rovinosamente sull’asfalto.

Sulla scena dell’incidente mortale sono arrivati anche i carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano e in ausilio una pattuglia dei militari di San Pietro in Casale. Questi hanno dovuto gestire la complicata viabilità che, visto anche l’orario di punta, si è ben presto congestionata. Ai carabinieri spetterà, poi, chiarire l’esatta dinamica di questo ennesimo tragico incidente sulle strade del bolognese. Solo nella giornata di mercoledì, infatti, era morto in un frontale con un bus l’88enne Rino Pancaldi a Lovoleto di Granarolo.