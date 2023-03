Incidente oggi nel Veronese, auto in una scarpata: una donna finisce fuori dal mezzo

Le operazioni di soccorso notturne a Caprino Veronese

Caprino Veronese, 10 marzo 2023 – Un brutto incidente quello successo alle 18 circa di mercoledì 8 marzo, conclusosi con il ritrovamento di una donna ferita. I vigili del fuoco sono stati allertati per un’auto finita in una scarpata in località Pazzon a Caprino Veronese. L'allarme è stato inviato automaticamente dal sistema sos dell’autovettura finita nel burrone e inoltrata alla sala operativa del 115. Il personale del distaccamento di Bardolino (Verona) ha subito individuato l’auto, senza però trovare nessuna persona a bordo.

Sono quindi iniziate le ricerche dei vigili del fuoco nel letto del fiume, mentre contemporaneamente sono state allertati i cinofili e il nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto). Alle ricerche si sono intanto aggiunte anche squadre del soccorso alpino.

Alle 22.15 un drone dotato di termocamera ha individuato una persona a circa 300 metri da dove si trovava l’auto. Il drone rimasto sulla verticale ha permesso ai soccorritori di raggiungere la persona, cosciente, ma in stato confusionale.

La donna, una 55enne di Legnago (Vr), è stata trasportata in barella fino in strada, dove è stata assistita dal personale sanitario del Suem118 giunta in loco e trasferita in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa.