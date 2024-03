"Favorevole all’Archiginnasio d’oro a Prodi". La posizione del leghista Giulio Venturi

Ci scusiamo con i diretti interessati e con i nostri lettori per un aspetto riportato impropriamente nel quotidiano uscito ieri, primo marzo, e operiamo una dovuta rettifica: il consigliere comunale Giulio Venturi (nella foto) appartiene al gruppo consiliare della Lega e non è mai passato al Gruppo Misto, come riportato erroneamente sul giornale di ieri. Venturi si era espresso a favore della volontà espressa dal sindaco Lepore e dal Comune di attribuire l’onorificenza dell’Archiginnasio d’oro a Romano Prodi per "la statura e il contributo che il professore ha apportato negli anni alla nostra città".

"Pur sottolineando che questa è una mia posizione rigorosamente personale e al netto dei pensieri politici alquanto distanti dall’ex presidente del Consiglio, essendo sempre stato di provenienza berlusconiana, credo occorra riconoscere la statura e il contributo che Prodi ha apportato a Bologna".

Lo stesso Venturi aveva aggiunto: "Per questo motivo voterò a favore del riconoscimento indipendentemente da quelle che saranno le posizioni dei colleghi di centrodestra. Tengo altresì a sottolineare la profonda distanza e provenienza politica e culturale dell’ex premier Prodi dalla posizione e statura dell’attuale primo cittadino Matteo Lepore.

Prodi è stato protagonista indiscusso di un’epoca di grandi studiosi, di innovatori nella buona e nella cattiva sorte che hanno portato Bologna al centro dell’attenzione internazionale".

fra.mor.