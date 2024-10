FdI attacca gli ex sindaci Pd:: "Troppi incarichi in altri Comuni"

Escono dalla porta e rientrano dalla finestra. È l’accusa che Fratelli d’Italia fa ai sindaci Pd non più in carica che nel bolognese in più di un caso sono approdati nello staff di altri sindaci dello stesso partito. E’ il caso di Dario Mantovani, ex sindaco di Molinella, assunto a Casalecchio come capo di gabinetto del nuovo primo cittadino Matteo Ruggeri. "Ma non è il primo -nota il partito di Giorgia Meloni- Dopo il caso della ex sindaco di Bentivoglio, Erika Ferranti, nominata capo di gabinetto a San Lazzaro per la neo eletta sindaco Marilena Pillati, e Maurizio Fabbri che da Castiglione dei Pepoli è atterrato a Bologna per qualche mese sino alla candidatura alle regionali".

Lo sottolinea la capogruppo di FdI a Casalecchio Elena Foresti, e anche Marta Evangelisti, numero in Regione che nota come "queste scelte, per quanto chiaramente legittime, sembrano essere diventate appannaggio di ex sindaci che hanno imboccato nei fatti una porta girevole: un tempo si andava in qualche partecipata, ora che la legge lo impedisce si finisce spesso negli staff dei sindaci dell’area metropolitana".

Sulla stessa linea d’onda il capogruppo di Rete Civica-centrodestra a Casalecchio, Andrea Tonelli che si riserva di valutare "Mantovani dai fatti, se si impegnerà fattivamente per il nostro Comune o se farà altro...come temiamo. E comunque visto che scarseggiano poltrone nelle partecipate sono i Comuni maggiori a diventare datori di lavoro ai ‘neo disoccupati’". Lavoro a tempo determinato quello assegnato all’ex sindaco Dario Mantovani, che nei quattro mesi tra la fine del suo mandato in Comune a Molinella e l’approdo a Casalecchio, era tornato a lavorare come tecnico manutentore dello zuccherificio Co.pro.bi di Minerbio. A lui l’incarico che per cinque anni prima di lui ha svolto Francesco Malferrari,già portavoce dell’ex sindaco Massimo Bosso che da pochi mesi è passato nel ruolo di direttore operativo della Fondazione istituto ortopedico Rizzoli. Mantovani, che è risultato vincitore della procedura di selezione pubblica ha chiarito che "la mia prima responsabilità sarà quella di essere al servizio dell’ente pubblico e degli obiettivi che l’amministrazione di Casalecchio si è data in questo mandato. Cercherò di farlo con l’impegno che una missione di queste tipo merita e esige. Senza risparmiarmi".

g.m.