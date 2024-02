Fine vita, legge in stand-by. Ma Bonaccini tira dritto

Su un tema come questo "è legittimo che vi siano posizioni e sensibilità diverse, che rispetto. Ma le sentenze si applicano". Non era presente ieri in aula, tra le proteste delle opposizioni, ma è stato il governatore Stefano Bonaccini a mettere un punto alla lunga giornata del dibattito sul ’Fine Vita’, in Regione Emilia-Romagna, a Bologna. Le varie posizioni si sono cristallizzate, tra gli imbarazzi silenti in un Pd spaccato e richieste di ritiro della delibera, come quella della forzista Valentina Castaldini.

Ma è finita come doveva finire, con il rinvio in commissione della legge di iniziativa popolare sul suicidio assistito, dopo che la Regione ha varato la doppietta delibera-atto di indirizzo che ha regolato il delicatissimo tema. Ieri a fare ulteriore pressione è stata l’irruzione (pacifica) di Marco Cappato, attivista dell’associazione Luca Coscioni. "Spero ci sia un impegno anzitutto politico, perché questo rinvio in commissione non si traduca in un affossamento della legge – ha detto –. Voglio pensare che nessuno abbia in mente di concludere questa consigliatura senza un voto su questa legge. Non serve un anno di tempo. Credo che ciascuno si possa assumere le proprie responsabilità politiche in un tempo molto più breve". Con Cappato ha parlato a lungo l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini. "Gli abbiamo spiegato che il nostro atto è ancora più vincolate di una legge". L’assessore si è detto "pronto a far valere le ragioni della Regione" in caso di impugnazioni della delibera, il ricorso è stato annunciato dalla Castaldini (Forza Italia). "Delibera illegittima". Fratelli d’Italia ha chiesto il parere dell’Avvocatura dello Stato.

Paolo Rosato