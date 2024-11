Foto d’epoca e spigolature nel nuovo Lunario

E’ un pezzo della storia e della vita recente di Casalecchio quella che si racconterà venerdì alle 17 alla Casa della conoscenza dove si rinnova l’appuntamento annuale con il Lunario Casalecchiese: immagini e racconti della cittadina sul Reno che per trent’anni sono stati narrati da Pier Luigi Chierici e che dopo la sua scomparsa continuano ad accompagnare i giorni e i mesi dell’anno con le foto d’epoca e le spigolature dei piccole e grandi storie di paese affidate ad un gruppo di collaboratori che già da alcuni anni affiancava l’opera del professor Chierici, l’indimenticabile studioso e cultore di tutto ciò che riguardava la sua comunità e al quale è dedicata la serata di venerdì inserita nel programma della trentesima edizione della Festa di San Martino.

"Nel corso di tutti questi anni sono state pubblicate oltre 400 immagini inedite o rare di Casalecchio, che da piccolo paese agricolo in un secolo si è trasformato in centro industriale del terziario avanzato -si legge nella presentazione- In questi trentun numeri abbiamo presentato una cronaca sintetica ma fedele degli avvenimenti accaduti. Tutto ciò è stato reso possibile dalla fedeltà degli sponsor che sentono questa pubblicazione come parte integrante della società locale, nonché testimonianza a futura memoria. Un grazie pure ai lettori che collaborano aprendo i cassetti delle foto di famiglia ed ai collezionisti che prestano il materiale iconografico".

Ad illustrare la nuova edizione che reca in copertina un acquerello inedito di Valerio Picariello con il ritratto dei ‘tipi da bar’ davanti al bancone del caffè Margherita, ci saranno Andrea Papetti Ceroni e Nicodemo Mele, ai quali è affidato il compito di commentare la parte storica e quella cronachistica, ovvero gli avvenimenti più importanti dell’anno passato. Da segnalare, fra le 12 immagini che illustrano gli altrettanti mesi, l’allegra fotografia di Mario Rabbi, l’ultimo birocciaio ancora in attività all’inizio degli anni Settanta con il carico speciale di una scolaresca in visita in campagna. Curiosa, ma in qualche modo anche attuale, la foto del tram n.18 che fino al 1958 faceva la spola con la città transitando a ridosso del muraglione sulla corsia oggi trasformata in pista pedonale e ciclabile. Un tuffo nella storia sportiva nel mese di giugno con la foto della squadra di baseball delle Calze Verdi datata 1952, cui fa seguito la curiosa immagine della cosmonauta Valentina Tereskova in visita a Casalecchio nel 1967.

Gabriele Mignardi