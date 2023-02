Frana a Monterenzio (Bologna), è allerta rossa: “Smottamento vasto e profondo”

Per approfondire:

Monterenzio (Bologna), 7 febbraio 2023 - “La frana continua a muoversi”. Queste le prime parole dei vigili del fuoco, questa mattina, mentre monitorano senza sosta la frazione di Monterenzio Villa Sassonero (VIDEO) dove, dall’alba di ieri, la terra ha iniziato a spaccarsi e sprofondare.

La frazione è cupa, stamani, nonostante il sole splendente, le case sono disabitate perché tutti i 18 residenti sono stati evacuati. Sul posto ora, con i pompieri che presidiano l’area anche con i droni, un team di geologi della Regione, della Protezione Civile e dell’UniBo. Anche loro utilizzeranno i droni più tardi per cercare di capire esattamente le caratteristiche della frana.

Certo è che, in gergo tecnico, per ora nella zona vige “l’allerta rossa” perché la terra continua a muoversi. Stando a una prima indagini dei geologi si tratta “di una frana molto vasta e soprattutto pare molto profonda”.

Una situazione difficile in continuo mutamento.

Alle 14.30, intanto, verrà sul posto Irene Priolo, assessore regionale alla Protezione Civile.