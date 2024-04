Il fumetto che racconta la gioventù di Marconi, adolescente geniale

Bologna, 8 aprile 2024 – “Attraverso la storia del suo genio, tutti i ragazzi possono credere di riuscire a realizzare i loro progetti. ‘Si può fare’, è quella la chiave". Siamo dalle parti di Frankenstein Junior di Mel Brooks, ed effettivamente di grandi inventori stiamo parlando. Da Gene Wilder a Laura Tenorini e Mirka Ruggeri, che hanno scritto e disegnato un interessante graphic novel su Guglielmo Marconi, il papà della comunicazione senza fili del quale ricorrono, nel 2024, i 150 anni dalla nascita.

Le celebrazioni collegate sono già partite, l’anniversario cade come noto il 25 aprile, e il libro a fumetto Guglielmo Marconi, il giovane che faceva parlare il mondo (edizioni Tunuè) sarà ovviamente protagonista alla Children’s Book Fair 2024 che inizia oggi in fiera. Tenorini e Ruggeri illustrano la loro idea nella puntata podcast di oggi de ‘Il Resto di Bologna’. "Per noi era fondamentale raccontare ai ragazzi i primi 20 anni della vita di Marconi - spiegano le due autrici -, e su quelli si focalizza il libro, perché proprio da adolescente le sue geniali idee presero vita. Ci sono aspetti della vita dell’inventario che sono conosciuti sorprendentemente poco dai nostri giovani, abbiamo pensato che una storia a fumetti potesse essere lo strumento perfetto per svelare quei tratti della sua vita meno noti".

Marconi fu un cervello in fuga ante litteram? "Ci sono varie posizioni su questo, ma noi pensiamo che raggiunse Londra per motivazioni che nulla c’entrano con un rifiuto dei suoi studi in Italia, questo non accadde", aggiungono. Insomma, un bel viaggio tra inchiostri e colori grazie alle due autrici di Sasso Marconi, le tavole del loro lavoro a breve verranno anche esposte a Villa Griffone, in collaborazione con la Fondazione Marconi. "Il nostro prossimo progetto - concludono –? Ci piacerebbe raccontare la straordinaria storia del conte Mattei e della Rocchetta, anche lì ci sono storie poco note che varrebbe davvero la pena raccontare".