Bologna, ginnaste denunciano: “Schiaffi e umiliazioni”. Istruttrice indagata

La denuncia è partita da alcune ginnaste

Imola, 22 marzo 2023 – La Procura vuole vederci chiaro sul caso sollevato da alcune giovani ginnaste che, secondo quanto da loro raccontato, avrebbero subito vessazioni in una palestra di ginnastica artistica a Imola. Scandalo ginnaste, Zacchilli: "Ma quale violenza" E’ stato aperto un fascicolo di indagine, relativamente ai fatti accaduti nel 2018. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, un'istruttrice è indagata e sul caso si è attivata anche la Procura federale che ha sentito alcuni testimoni, tra cui le presunte vittime e altre ex compagne che avrebbero assistito agli abusi verbali e fisici. Inoltre, secondo quanto risulta all’agenzia Ansa, le denunce delle ragazze sono state poi riunite in un unico fascicolo, assegnato al pm Augusto Borghini e iscritto per le ipotesi provvisorie di maltrattamenti e stalking. Le ragazze hanno ora 11, 20, 24 e 33 anni, hanno frequentato la palestra in periodi diversi e si sono rivolte all'associazione ChangeTheGame. La più grande ha raccontato al quotidiano di aver preso “uno schiaffo così forte da lasciarmi l'impronta sulle pelle. Per non parlare degli insulti: lei prendeva i coni grandi per usarli come microfono davanti a tutti”. Tra le altre cose, le ragazze avrebbero segnalato anche bacchettate in testa, umiliazioni e di essere...