Giuseppe Conte oggi in città. Poi in Val di Zena dagli alluvionati

Oggi Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle fa tappa sotto le Due Torri per incontrare cittadini, associazioni e attivisti del partito per toccare con mano i bisogni e le criticità dell’Emilia-Romagna, al fianco dei candidati felsinei alle Regionali, Lorenzo Casadei, Cristina Petrotta, Paolo Bernini, Marzia Calzoni, Adele Porcaro, Giovanni Teofilo Tommaso Cavalieri, Annarita Bove, Salvatore Armeli, Serena Scandellari e Alaa Elalouani. Conte, con i coordinatori regionali, il senatore Marco Croatti e l’ex senatore ora portavoce in senato dei 5 Stelle Gabriele Lanzi, la coordinatrice provinciale Michela Montevecchi e la consigliera regionale Silvia Piccinini, ha una lunga giornata di appuntamenti.

Si parte alle 11, con l’incontro con l’associazione CittadinanzAttiva, in via Abba 6. Alle 13, poi, il pranzo con gli attivisti e l’incontro con Libera al centro sociale CostArena in via Azzo Gardino 48. Alle 15.30, visita alla zona alluvionata della Val di Zena, con l’incontro con l’omonimo Comitato. Alle 16.45, c’è un punto stampa al Farneto con Pietro Latronico a San Lazzaro in via Carlo Jussi 188 per la presentazione di un progetto finanziato dalle restituzioni del Movimento, con lo slogan ’L’Emilia-Romagna del Fare – Una scelta che fa la differenza’.