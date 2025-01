Gli animali sul sagrato a Ceretolo per la festa di Sant’Antonio Abate

Con la benedizione degli animali domestici, la distribuzione dei panini e una messa celebrata nella chiesa dei santi Antonio e Andrea di Ceretolo, oggi a Casalecchio si celebra la festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Festa promossa dalla parrocchia e dall’assessorato comunale al welfare animale. Appuntamento alle 16.30 nell’area esterna della chiesa dei Santi Antonio e Andrea di Ceretolo in via Bazzanese col parroco don Matteo Monterumisi e con l’assessora Barbara Negroni per la benedizione degli animali sul sagrato. Alle ore 18.30 si terrà la messa a cui seguirà la benedizione e la distribuzione dei panini di Sant’Antonio. Alle 20 nelle sale della parrocchia una cena popolare organizzata dai volontari della comunità con prenotazione obbligatoria al numero 333/2436922.