Gli occhi di trenta cittadini per la sicurezza

A Pieve di Cento è nato ufficialmente il primo gruppo di controllo di comunità (nella foto). Lo comunica l’amministrazione comunale. E l’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità di una trentina di persone coordinate dai cittadini Franco Cavicchi e Giuseppe Ferrari. Questi cittadini, in coordinamento con la polizia locale dell’Unione Reno Galliera, si sono organizzati per un controllo del territorio fatto di osservazioni, scambio di informazioni, segnalazioni qualificate e filtrate. In sostanza, una cooperazione di vicinato finalizzata alla sicurezza urbana.

"In parallelo al gruppo di controllo – spiega il sindaco Luca Borsari – in paese sono stati collocati cartelli con la dicitura ‘Controllo di comunità’. E dunque si è completato un ulteriore tassello del percorso partecipato, promosso dall’amministrazione comunale. Con lo scopo di rendere Pieve di Cento, oltre a un luogo di bellezza e cultura, anche un luogo dove la sicurezza è un concetto che diventa realtà concreta". Il progetto sicurezza, precisa il primo cittadino, è stato realizzato grazie a due cofinanziamenti della Regione nel contesto degli accordi quadro ex legge regionale riferita alla sicurezza urbana integrata. E ha visto il potenziamento della videosorveglianza con investimenti per circa 100.000 euro; il progetto di recupero del disagio giovanile con un investimento di 10.000 euro ed il miglioramento dell’arredo e dell’illuminazione in parchi e aree pubbliche per oltre 66.000 euro.

"L’approccio dell’amministrazione comunale – continua Marco Iachetta, assessore comunale alla Sicurezza – è sempre quello inclusivo, partecipativo e di collaborazione tra Comune, polizia locale dell’Unione Reno Galliera, cittadini e forze dell’ordine. È da questa fiducia e lavoro congiunto che possono scaturire i migliori risultati per la nostra comunità". "La polizia locale – aggiunge Borsari – sta facendo un grande lavoro. Sul territorio degli 8 Comuni dell’Unione ci sono una quarantina di gruppi di controllo di vicinato. Oggi, grazie al lavoro dell’ amministrazione e alla collaborazione dei cittadini di Pieve, diamo il via al primo gruppo di controllo di comunità".

p. l. t.