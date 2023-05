Gran finale alla Fiera di Maggio

Finale col botto alla ‘Fiera di maggio’ in svolgimento a Sant’Agata. Oggi è prevista l’esibizione alle 20,30 in piazza Martiri della celebre orchestra Casadei, ora guidata da Mirko Casadei, che ha voluto ribattezzare il suo genere musicale come pop - folk. Nel parco della Luna birichina invece non mancano, come tradizione vuole, gli animali della fattoria, grande attrazione per i più piccoli e richiamo alle radici agricole del territorio. E ancora gastronomia, banchetti, mercati, del riuso e degli artisti e tanto altro ancora. Nella sala consiliare del municipio sono aperte due mostre: ‘La forma dei sogni’ di Felice Tagliaferri, scultore non vedente, e la ‘Flora animale’, di Sara Zambelli.