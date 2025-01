Grave incidente a Castenaso: abbattuto palo del semaforo

Castenaso (Bologna), 15 gennaio 2025 - Gravissimo incidente, avvenuto attorno alle 14.30, a Castenaso. Lo scontro tra due vetture si è verificato all’incrocio tra via Cà dell’Orbo e via Bargello. Stando a quanto si apprende alla base dello schianto ci sarebbe il fatto che uno dei due conducenti non ha rispettato il rosso semaforico.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi, i vigili del fuoco per l’estrazione di uno dei due conducenti dalle lamiere della macchina, e i sanitari del 118.

Il palo semaforico nell’impatto è stato in parte abbattuto. Attualmente è chiusa via Bargello dall'intersezione con via Ca' dell'Orbo fino a via Turati.

Notizia in aggiornamento