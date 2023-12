Guarito dal tumore, diventa medico: la sua storia (legata a Bologna) in un libro Con ‘La vita è una corsa impazzita verso la felicità’ Simone Colangeli torna al Rizzoli, dove è stato curato e dove si è formato come chirurgo, in veste di autore: “Qui sono rinato”. Anche il fratello Marco è ortopedico e lavora proprio allo Ior