Bologna: guida ubriaca con il figlio di 2 anni. Provoca un incidente e scappa

La donna procedeva a zigzag sulla San Vitale dove si è verificato lo schianto (foto di repertorio)

Castenaso (Bologna), 22 gennaio 2023 – Guida ubriaca con il figlio piccolo in auto e provoca un incidente, ma viene fermata dai carabinieri. Una italiana di 31 anni è stata denunciata, a Castenaso, per guida in stato d’ebbrezza dai militari della Compagnia di San Lazzaro di Savena e sarà costretta anche a pagare una sanzione amministrativa.

Ma torniamo ai fatti. Erano da poco passate le 20 di venerdì sera quando un cittadino, che era in auto sulla san Vitale, ha chiamato la centrale operativa del 112 segnalando che davanti a lui c’era una macchina, una Ford Fiesta, che procedeva in modo pericoloso e a zig zag. L’uomo, dunque, è rimasto al telefono con il 112 per dare indicazioni sulla traiettoria che la Ford Fiesta stava percorrendo. Ad un certo punto, però, la macchina, nella sua folle e sbandata corsa, nel tratto della san Vitale tra Villanova e Castenaso, all’incrocio per accedere al paese, ha sbandato andando a scontrarsi con un’altra auto che proveniva in direzione opposta.

La Ford Fiesta, dopo l’incidente, è fuggita lasciando la macchina con cui si era scontrata, senza causare feriti, in mezzo alla strada. La centrale operativa ha tempestivamente avvisato i carabinieri di San Lazzaro, competenti per zona, che, coadiuvati dai colleghi di Castenaso e del radiomobile di Bologna, e grazie anche alle indicazioni dell’automobilista segnalatore, sono riusciti a rintracciare, poco dopo, l’auto della donna.

La Ford Fiesta è stata trovata, parcheggiata quasi in mezzo alla strada, nella centrale via Nasica di Castenaso. Quando le pattuglie dei militari si sono avvicinati all’auto hanno visto al volante una donna, la 31enne proprietaria del veicolo, e con lei, sui sedili dei passeggeri, il figlio di due anni e mezzo in lacrime. I carabinieri hanno da subito notato che la donna era in forte stato confusionale e aveva un alito vinoso. A quel punto l’hanno fatta scendere dal mezzo e l’hanno sottoposta all’etilometro che, in pochi minuti, ha dato l’esito previsto.

La 31enne, residente a Castenaso, aveva un tasso alcolemico di molto superiore a quello consentito per legge (1,6 g/l). La donna è dunque stata denunciata in seduta stante per guida in stato d’ebbrezza e sarà costretta anche a pagare una sanzione pecuniaria. Come prevede, poi, il codice della strada, la sanzione sarà da pagare raddoppiata visto che la donna, guidando ubriaca, ha causato un incidente stradale da cui, poi, è fuggita. La patente le è stata revocata e, sempre rispettando il codice della strada, il veicolo è stato sottoposto al fermo ed è stato sequestrato. Il minore che era in auto è stato poi consegnato al padre, avvisato dai carabinieri.