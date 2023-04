Bologna, guida ubriaco all’alba: scatta la denuncia e il ritiro della patente

Bologna, 9 aprile 2023 – Guidava a zig zag, nel mezzo della carreggiata, in via Mattei, all’altezza di piazzetta dei Colori. Ma un passante, un addetto alla vigilanza di un’azienda della zona, l’ha notato e ha chiamato la polizia, dopo essersi anche segnato la targa del veicolo ‘impazzito’. E’ successo stamattina intorno alle 5,30.

Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto, l’auto non c’era più, ma grazie alla targa e dopo una breve ricerca è stato possibile rintracciarla poche centinaia di metri più in là, sempre in via Mattei, in direzione Castenaso.

Così, i poliziotti hanno intimato l’alt all’automobilista, un giovane moldavo di 23 anni, che si è subito fermato. Una volta sceso dall’auto è stato evidente che si trovasse in uno stato di alterazione alcolica e l’alcoltest ha confermato i sospetti: l’uomo aveva nel sangue un tasso alcolemico ben superiore a 1,5 grammi per litro (il limite consentito è 0,5), perciò è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.