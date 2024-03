I bambini sul palco per crescere: ecco la filosofia di Fantateatro

Li accompagnano, li vedono crescere, liberarsi della timidezza e mettersi in gioco. Il teatro e la passione per la recitazione, chissà, un domani continuerà o forse no. Ma intanto il bambino vive un percorso di crescita e questo basta. È la filosofia alla base dei corsi di teatro del Fantateatro. A Bologna da anni è un’istituzione: un affiatato gruppo di attori giovani e giovanissimi che porta in scena spettacoli per bambini, ragazzi, scuole e famiglie da quasi 20 anni, in città ma anche in giro per tanti teatri d’Italia.

Fantateatro, racconta l’Agenzia Dire, negli ultimi mesi ha fatto una scommessa. E l’ha vinta alla grande: ha provato a portare sul palcoscenico del Duse i bambini e i ragazzi dei corsi di teatro. Non per un saggio ‘interno’, ma per coinvolgerli in uno spettacolo vero, con musiche e costumi, messo in scena davanti a una platea pienissima. Dopo averli vestiti uno per uno con un vero costume (erano 60), li ha fatti entrare nel grande spettacolo che è stato ‘La spada nella roccia‘, rappresentato il 5 gennaio in occasione della Befana della Casa dei risvegli di Luca De Nigris. Un esperimento che riuscito è dire poco, e che la compagnia ha festeggiato con grande entusiasmo. Tanto che potrebbe presto ripeterlo. In attesa di un nuovo (forse) spettacolo ‘allargato’, Fantateatro continua a lavorare con bambini e ragazzi ogni settimana, nelle ‘academy’. I corsi di teatro si rivolgono a bambini dai 4 ai 18 anni, si tengono una volta alla settimana e prevedono due spettacoli di fine corso, sia a dicembre che in primavera. "La nostra non è un’accademia, lo diciamo subito – spiega Marco Piazzi, nella compagnia da anni –. Mettiamo davanti il percorso del bambino, senza creare ansie". Per informazioni sulle attività: www.fantateatro.it