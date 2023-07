I cinquant’anni di "Ciao Mare!"

"Ciao Mare!", uno dei brani più famosi di Raoul Casadei, compie cinquant’anni. Per questo, il 15 luglio, in collaborazione con Azzurra Music, in edicola col Carlino i lettori troveranno un cd con una rivisitazione della canzone, che oltre a rappresentare un inno alla vacanza, alla spiaggia, all’allegria e all’accoglienza romagnole, è anche un simbolo per ricordare con affetto colui che ha speso la vita nella creazione di un genere musicale. Il nuovo cd di Raoul Casadei è stato realizzato con i figli Mirko e Carolina, il prezzo è di 9 euro e 90 e rimarrà in edicola fino a fine agosto.