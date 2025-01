I palestinesi in pressing : "Via il vessillo dal Comune"

Le polemiche sulla bandiera d’Israele non si fermano. Il Coordinamento cittadino Bologna per la Palestina, infatti, chiede al sindaco Lepore "di ritirare il vessillo". E insiste: "Contestiamo con fermezza l’esposizione della bandiera israeliana a Palazzo d’Accursio, un segnale gravissimo e irresponsabile di sostegno a uno Stato che continua a compiere crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Chiediamo al Comune che la bandiera israeliana sia ritirata perché non ci sarà mai una pace giusta fino a quando Israele non rispetterà, di fatto, i suoi obblighi nei confronti del diritto internazionale e del diritto umanitario e porrà fine al genocidio in corso".

I ‘Pro-Pal’, tra l’altro, continuano la mobilitazione. E dopo la manifestazione di domenica sotto Palazzo d’Accursio, torneranno in presidio sabato al parco Parker-Lennon, lato via del Lavoro.

Non manca di criticare Lepore e la gestione delle bandiere, Elena Ugolini, consigliera regionale di rete Civica, già sfidante di Michele de Pascale alle scorse Regionali. "Se ci fosse stata una condanna ‘senza se e senza ma’ dei fatti del 7 ottobre 2023, la bandiera israeliana sarebbe stata esposta a Palazzo D’Accursio sin da subito", dice Ugolini. Che non manca di sottolineare le critiche della vicesindaca Emily Clancy a Matteo Lepore: "Non fanno che evidenziare l’imbarazzo di una sinistra per la quale è difficile condannare la violenza in modo chiaro, indipendentemente da chi ne sia il responsabile. Questo equivoco favorisce la polarizzazione e aiuta ad alimentare un clima di intolleranza e odio sempre più pericoloso".

Le foto apparse sulle finestre del liceo Copernico di Bologna, è certa Ugolini, "ne sono solo l’ennesima prova. Non possiamo dimenticare, non possiamo fermarci alla superficie. A maggior ragione ora, a pochi giorni dalla Giornata della Memoria e dall’apertura di uno spiraglio di pace in Medio Oriente".

Non citano il caso della bandiera israeliana sotto le Torri i dem emiliano-romagnoli, ma si soffermano sul saluto romano di Elon Musk durante l’insediamento di Trump. Il segretario regionale Pd, Luigi Tosiani, promette, infatti, iniziative per ‘censurare’ il miliardario americano e per "contrastare con forza il ritorno di nazionalismi e xenofobie", anche in occasione degli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e dalla caduta del nazifascismo.