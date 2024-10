I primi 100 giorni del sindaco: "Sicurezza, scuole e finanze"

Il sindaco di San Pietro in Casale, Alessandro Poluzzi, fa un primo bilancio: "In questi primi 100 giorni di mandato, abbiamo dato vita a una serie di interventi significativi, pensati per migliorare la vita di tutti i cittadini e promuovere uno sviluppo sostenibile. Le azioni più incisive dall’inizio del nostro mandato ad oggi sono: la riapertura degli uffici comunali senza appuntamento due giorni alla settimana. In seguito alle criticità riscontrate dialogando con i cittadini in campagna elettorale, abbiamo introdotto due giorni ad accesso libero in Comune, portando il tempo di attesa per prendere un appuntamento con gli uffici da un mese a meno di una settimana. La manutenzione delle scuole: abbiamo effettuato una puntuale manutenzione delle scuole De Amicis e Calvino, per garantire un sistema di aerazione più efficiente per i nostri bambini e intervenendo puntualmente sulle criticità più urgenti. Il recupero insoluti come promesso in campagna elettorale. Ci siamo mossi subito per risanare le finanze del Comune: nei primi 100 giorni, sono stati inviati oltre 2000 accertamenti esecutivi per la riscossione dell’evaso.

Abbiamo attivato - continua il sindaco - la convenzione con la Regione per la nostra biblioteca Mario Luzi: abbiamo firmato una convenzione per ottenere 25.000 euro l’anno, per tre anni, per effettuare lavori di manutenzione e per l’aumento del servizio alla biblioteca. Si aggiunga anche un’ ottima salvaguardia degli equilibri di bilancio. L’impegno dell’amministrazione in tema finanziario è stato certificato, da cui risultano maggiori entrate per oltre 130mila euro per lo più utilizzate per interventi di manutenzione nelle scuole, negli automezzi comunali, per le telecamere di video sorveglianza e per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Infine abbiamo lavorato alla sicurezza per i nostri cittadini: grazie a un’intesa con la Polizia locale dell’Unione Reno Galliera, abbiamo previsto controlli ulteriori sulle strade delle frazioni, per contrastare l’eccesso di velocità e garantire la sicurezza dei cittadini".