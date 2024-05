Il bilancio di Hera. Distribuiti 685 milioni al territorio bolognese

Oltre 2,3 miliardi di euro. Ecco quanto ha distribuito Hera ai territori. Lo certifica il bilancio di sostenibilità della Multiutility, approvato il 26 marzo scorso. Agli stakeholder locali è stato destinato il 71% del valore economico distribuito l’anno scorso dal gruppo, pari a oltre 2,3 miliardi, appunto, sui 3,3 totali. Di questi, 685,1 milioni sono andati a Bologna.

Sul fronte della neutralità carbonica, le emissioni di gas serra sono state già ridotte del 14%, in linea con l’obiettivo di riduzione del 37% al 2030: per fare un esempio, l’impianto per la trasformazione dei rifiuti organici in biometano e compost a Sant’Agata Bolognese ha prodotto 7 milioni di metri cubi del combustibile rinnovabile al 100%. Inoltre, la multiutility usa esclusivamente energia elettrica rinnovabile per le proprie attività e prosegue nel percorso di riduzione dei consumi interni di energia. Nei primi mesi del 2024, per il territorio bolognese, è stata ottenuta l’autorizzazione per la realizzazione di un altro impianto di circa 4,2 megawatt sulla discarica chiusa a Castel Maggiore ed è in corso una attività di sviluppo del fotovoltaico anche alla centrale acquedottistica San Vitale a Calderara di Reno.

I consumi interni di acqua sono scesi di oltre il 21% e il riuso delle acque reflue è salito dal 7 al 10%, mentre il tasso di riciclo dei rifiuti urbani è salito al 61%.

Dal rapporto, entrando nel dettaglio, emerge che nella sola provincia di Bologna il valore distribuito è stato appunto pari a 685,1 milioni, suddivisi tra lavoratori, azionisti, pubblica amministrazione e fornitori; risultano 2.700 i dipendenti e 266 le nuove assunzioni effettuate nell’area lo scorso anno, cui si aggiunge l’indotto occupazionale dei fornitori locali pari a 2.613 posti di lavoro.

Centrale anche il sostegno alle famiglie, a conferma dell’impegno del Gruppo in questo ambito, che negli anni è stato e continua a essere a livelli significativi: nel 2023 nella sola provincia di Bologna sono state rateizzate 106mila bollette a famiglie e aziende per un valore complessivo di 55 milioni di euro, un dato più elevato dell’anno precedente in virtù del supporto garantito alle popolazioni coinvolte dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna.

Nel 2023, infine, il margine operativo lordo di Hera è salito a 776 milioni di euro, il 16% in più rispetto al 2022, e corrisponde al 52% del mol lordo complessivo, con l’obiettivo di arrivare al 64% nel 2027, superando il miliardo di euro.