Il cordoglio di una città. Politici e istituzioni uniti nel dolore: "Un faro e una guida"

Le istituzioni politiche, le altre comunità religiose, il mondo economico e non solo. Anche Bologna piange Papa Francesco e la pioggia di reazioni arriva subito dopo la notizia della sua morte. "Ha fortemente voluto e saputo rimettere al centro le periferie del mondo e quelle dell’esistenza, delle fragilità – il pensiero del sindaco Matteo Lepore –. Delle sue ultime parole continua a risuonare l’amore per gli altri e l’impegno per la pace, un grido di speranza per il mondo intero". Immediato il cordoglio di Michele de Pascale, presidente della Regione: "Una guida e una voce forte sui grandi temi dell’umanità: la giustizia sociale, la lotta alle disuguaglianze, l’accoglienza, il rispetto per il pianeta, la pace". "Un motivo di dolore per tutti coloro che credono in un mondo di pace e senza guerre", gli fa eco il presidente Maurizio Fabbri a nome dell’Assemblea legislativa.

Tanti i politici che hanno voluto esprimere un pensiero, dall’ex presidente dell’Assemblea e oggi assessora a Pianoro Simonetta Saliera ("Lascia una grande eredità") al deputato Pd Andrea De Maria ("Una personalità straordinaria, riferimento per credenti e non credenti"), fino alla segretaria provinciale dem Federica Mazzoni ("È stato un faro e una guida limpida e coraggiosa in tempi violenti e oscuri") e alla consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini ("Con le sue parole coraggiose ha saputo indicare un cammino fatto di solidarietà, dialogo e giustizia"). Per l’eurodeputato Stefano Bonaccini "è stato un riferimento straordinario". "Ha lasciato un segnale indelebile e il suo pontificato sarà per sempre simbolo di solidarietà e umiltà", dice Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera. "Ha scelto la strada dell’umiltà, dei gesti silenziosi, della vicinanza. Queste virtù resteranno il segno più grande che ci lascia in eredità", puntualizza il senatore Marco Lisei (FdI). "Un uomo illuminato la cui voce autorevole ha rappresentato una guida sicura per la Chiesa e il mondo cattolico", chiosa la senatrice Lucia Borgonzoni (Lega).

"Esprimo profonda commozione per la scomparsa del Pontefice – sottolinea l’ex premier Romano Prodi –. Ha guidato la Chiesa con sapienza, intelligenza e carità e ha saputo guardare con lucidità e grande preoccupazione un mondo diviso". Per il senatore Pier Ferdinando Casini "l’apparizione nel giorno pasquale è la sublimazione del suo sacrificio: a noi rimane il monito di non abbandonare gli ultimi e di lavorare per la fratellanza". "Siamo immensamente grati per la sua guida – commenta Gian Luca Galletti, presidente di Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) –: ha ridato una missione evangelica all’impresa. A noi il compito di tradurre in pratica i suoi insegnamenti". "Il mondo perde un riferimento religioso, morale e politico", evidenziano da Cna, mentre Confcooperative aggiunge: "Ci ha insegnato a declinare i valori di mutualismo, inclusione e solidarietà". Poi Confartigianato, che "si unisce al cordoglio per la scomparsa".

Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica, ha parlato in occasione dell’80esimo della Liberazione di Bologna: "Papa Francesco è stato un uomo che ha dedicato la vita al dialogo e alla pace tra i popoli e le culture, che ha fatto della diversità una ricchezza per l’umanità, soprattutto in un contesto politico così complesso per il mondo intero". Per Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche il Papa "ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa e nel cuore di quanti hanno creduto nel dialogo, nella pace e nella fratellanza. La sua scomparsa rappresenta una perdita immensa non solo per i fedeli cattolici, ma per l’umanità". Cordoglio anche dell’Università.

Sui social è arrivato il messaggio di Gianni Morandi, che ha pubblicato una foto insieme con il Papa e Francesco Guccini durante la visita di Bergoglio a Bologna nel 2017: "Gli volevamo tutti bene", il commento dell’Eterno Ragazzo, prima di una valanga di commenti e di reazioni dei fan.