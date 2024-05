Il fiuto del cane poliziotto Barack fa arrestare pusher di trent’anni

Un nigeriano di 30 anni è stato arrestato ieri l’altro dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza XX Settembre, stazione e zona universitaria, infatti, gli equipaggi dell’Reparto prevenzione crimine con i Cinofili hanno controllato il nigeriano su "consiglio" del cane antidroga Barack, che lo ha segnalato più volte al suo conduttore. L’uomo, già noto per fatti analoghi, aveva con sé 24 involucri di cocaina (9 grammi) e 14 di eroina (5 grammi).

In conclusione, all’esito del servizio di controllo del territorio, sono stati identificati 58 soggetti di cui 34 stranieri. Nella serata dello stesso giorno poi una delle pattuglie composte da un operatore di polizia e due militari dell’esercito ha individuato un ventinovenne malese irregolare sul territorio, che è stato dunque accompagnato in questura e lasciato a disposizione dell’Ufficio immigrazione.