Il futuro è dell’uomo. Intelligenza artificiale,. Microsoft e Ferrari dialogano con la Bbs

Approfondire le tensioni geopolitiche affrontando i temi d’innovazione e intelligenza artificiale, promuovendo un futuro incentrato sull’uomo. Sono i temi della conferenza annuale dell’European Foundation for Management Development, organizzazione non-profit globale dedicata ad accreditare le migliori Business School e i più efficienti programmi scolastici d’eccellenza, che ha trovato sotto le Torri la cornice perfetta per una tre giorni di confronti, ospite della Bologna Business School. Con ospiti d’eccellenza: Kevin Scott, cto di Microsoft, e Benedetto Vigna, ceo di Ferrari.

Ieri, l’Aula Magna di Santa Lucia si è riempita di centinaia di membri dell’organizzazione, in una cerimonia con diversi interventi istituzionali. Primo, il rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari: "Come università pubblica, grande, multicampus, siamo consapevoli dell’importanza di lanciare nuove iniziative – dice –. Perciò nel 2001 abbiamo sostenuto il lancio della Bbs. Molti colleghi hanno contribuito al successo delle sue attività, fino all’adesione alla comunità Efmd". Tra le strategie della Bbs, "l’interdisciplinarietà, l’approccio orientato alla pratica e l’orientamento internazionale". Elementi rimarcati anche da Massimo Bergami, dean della Bbs. "Questo è il luogo ideale in cui discutere di come favorire la mente umana in un’epoca di sconvolgimenti geopolitici, ambientali, tecnologici e sociali – spiega –. La nostra visione è quella di una business school radicata a Bologna, che ha una storia di istituzionalizzazione e cooperazione, valori che guidano il nostro approccio". Presenti anche il sindaco Lepore e l’assessore regionale allo sviluppo sostenibile Vincenzo Colla: "Siamo partner di Bbs e della Big Data Valley: al G7 di luglio presenteremo l’arrivo dell’Università dell’Onu, la prima nel sud Europa, che si relazionerà col sud del mondo su clima, siccità, povertà". "Bologna è il luogo dove mandiamo molti nostri studenti, dipendenti e manager a imparare e insegnare – interviene Vigna –. La nostra azienda ha bisogno di persone con grande senso del lavoro etico". Sull’IA, "le transizioni stanno avvenendo molto velocemente – spiega invece Scott –. Gli strumenti di IA trasformano l’impossibile in possibile, è sorprendente". E il professor Romano Prodi, presidente Bbs: "La tecnologia è parte della politica e la politica ha un ruolo fondamentale nell’economia. La collaborazione è la chiave per un circolo virtuoso in campo geopolitico ed economico".