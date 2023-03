Il lupo dall’Appennino al mare A confronto con gli esperti

Si parla del lupo, della sua discesa dall’Appennino fino ad ampie zone di pianura, e della possibile convivenza con le attività umane nell’incontro in programma sabato prossimo al teatro comunale di Sasso Marconi su iniziativa del Centro tutela fauna esotica e selvatica di Monte Adone. Dalle 15,30, ad ingresso libero, col titolo ’Il lupo dagli Appennini al mare. Diamo i numeri?!’ si confronteranno esperti, amministratori e cittadini sull’esempio di quanto già avvenuto a Bellaria-Igea Marina e Piacenza. Un’occasione per approfondire un tema delicato quanto la convivenza tra uomo e lupo analizzando i motivi che hanno portato il lupo a raggiungere aree fortemente antropizzate ed evidenziando le criticità per la specie e gli elementi alla base del conflitto con le attività umane. "L’obiettivo è comprendere meglio il ruolo del lupo all’interno dell’ecosistema e sottolineare l’importanza di una corretta comunicazione per evitare di cadere nei soliti stereotipi – spiegano gli organizzatori –. Il progressivo aumento delle richieste di informazioni e intervento riguardanti il lupo, ha suggerito al centro di Monte Adone e ai centri di recupero animali selvatici di Piacenza e Rimini di organizzare incontri pubblici nelle rispettive zone di riferimento: in collaborazione con il Wolf Apennine Center del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (centro di riferimento istituzionale per la gestione del lupo su scala interregionale) e il patrocinio della Regione". Il programma del pomeriggio prevede il saluto del sindaco di Sasso Roberto Parmeggiani e gli interventi di Sonia Braghiroli (servizio regionale attività faunistico-venatorie), Luigi Molinari del Wolf Apennine Center ed Elisa Berti del Centro di Monte Adone.