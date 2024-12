Il Pavone chiude: addio a 40 anni di moda femminile a Casalecchio di Reno

Il Pavone chiude definitivamente la sua ruota di variopinte offerte di moda femminile. Il Pavone è lo storico negozio di abbigliamento che chiude dopo circa 40 anni nella centralissima via Porrettana, a pochi passi dal ponte sul Reno, dalla Casa della Conoscenza e dalla buca dell’ex Albergo Pedretti.

Dal 2019 si era stabilito al 239 della via Porrettana, di fianco allo storico Caffé Margherita. "Tempi stupendi, tempi d’oro per il commercio casalecchiese – ricorda Paola Casarini che nel 1985 aprì Il Pavone con la cugina Katia Berti – tutt’altro che quelli odierni. In tanti sono venuti a chiedere informazioni per subentrare alla mia attività, numerose le proposte di altre merceologie nel subentro. Risultato: il 31 dicembre prossimo abbasso per l’ultima volta la serranda, ma nessuno la rialzerà con l’anno nuovo. In pratica vado in pensione senza buon’uscita e Casalecchio perde un’altra luce sotto i suoi portici".

Sotto il portico del Caffè Margherita le luci delle vetrine del Pavone erano sempre un punto di riferimento. "Non abbiamo mai avuto grandi marche – racconta Paola Casarini – ma i nostri capi sono stati sempre cercati dalle donne casalecchiesi per la vestibilità, la qualità e per il rapporto di fiducia instaurato con le clienti".

Memorabile la sfilata di moda di luglio 2023 organizzata dal Pavone sempre sotto lo stesso portico. "Le indossatrici – rivela Paola Casarini – erano le mie amiche. Si divertirono tutti un mondo". Meno divertente il furto dei fiori dalle fioriere poste davanti al negozio. "Un episodio – è il racconto di Paola Casarini – strano e incredibile, ad opera di un italiano mai identificato che toccò il Pavone come tanti altri negozi e pubblici esercizi del centro di Casalecchio. Appena ripiantavamo i fiori, tornavano a rubarceli".