In provincia un milione di abitanti. Crescono i residenti della montagna

Sono gli immigrati a garantire ancora il segno più alla dinamica della popolazione della città metropolitana di Bologna. E visti i prezzi delle abitazioni non a caso una parte di essi sceglie di andare ad abitare in Appennino. Sono le due facce della stessa medaglia che nonostante l’invecchiamento e l’inverno demografico anche a fine 2023 mostra una (lieve) crescita del numero dei residenti, e questo nonostante il calo anche dei numeri di quanti, da altre parti d’Italia o da dall’estero decidono di trasferirsi sotto le Due Torri. E’ quanto emerge dallo studio dell’ufficio statistica della Città metropolitana, sulla base dei dati Istat. Al 31 dicembre 2023 sono 1.018.346 i residenti nell’area metropolitana di Bologna, di cui 494.464 maschi e 523.882 femmine. Sono 4.222 in più rispetto al 2022 (+0,42%), in controtendenza rispetto ad un trend nazionale in netta flessione. E in questo quadro i comuni a registrare un aumento di residenti sono appunto quelli della montagna: Lizzano in Belvedere (+2,4%); Camugnano (+2%); Loiano (+1,9%); Casalfiumanese (+1,5%).

Nel 2023 il saldo naturale (differenza tra nati e morti) è di 5.267 persone in meno. Sono dunque i flussi migratori in entrata, per l’80% provenienti dall’Italia, a compensare il calo della natalità e l’emigrazione. L’aumento della popolazione è dato infatti dalla dinamica migratoria, che vede 9.489 residenti in più. Anche questo fenomeno, però, come detto appare in calo. Nel 2023, infatti, il numero di immigrati effettivi a Bologna ammonta a 42.561 persone, 1.647 in meno rispetto al 2022 (-3,7%). Di questi, 34.231 provengono da un altro territorio italiano. Rispetto alla cittadinanza, 13.993 immigrati sono stranieri, il 32,9% del totale, e di questi 6.570 provengono da un comune italiano.

L’indice di vecchiaia è salito in un anno del 2,3%. I comuni con la popolazione più giovane sono San Pietro in Casale, Castel Guelfo e San Giorgio di Piano, dove la popolazione under 14 è più del 13% di quella totale. I comuni più anziani sono invece Castel del Rio, Camugnano e Casalecchio dove gli over 80 rappresentano il 10-12% dei residenti. Nel bolognese hanno cittadinanza straniera 124.561 residenti, pari al 12,2% del totale. La maggior quota di cittadini di origine straniera sono Galliera (19%), Crevalcore e Vergato (16%), poi Bologna e Baricella (15%). La minor presenza si registra invece a Camugnano (5%), a Castenaso, Ozzano, Monte San Pietro e Zola (tra il 7% e il 7,5%).