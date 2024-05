Inaugurata una fontanella lungo la Via degli Dei

Inaugurata a Cà ed Paiarin, lungo il tracciato della Via degli Dei, una nuova fontanella. Immediatamente sopra Cedrecchia, la nuova fontana è situata nella caratteristica e panoramica area di sosta gestita dal Comune, ai piedi di Monte Galletto e del suo parco eolico, meta tutto l’anno di migliaia di camminatori proprio perché situata lungo uno degli itinerari più famosi al mondo, ma frequentata anche da molti passeggiatori locali e non.

La fontana è stata gentilmente offerta dai Cercanti di Madonna dei Fornelli 2023, installata dal Comune - che ne seguirà anche la successiva gestione - in uno dei luoghi più singolari presenti nella zona; mentre il gruppo Hera si è fatto carico di realizzare gratuitamente gli allacciamenti all’acquedotto.

"Se questa realizzazione è stata possibile, il merito va condiviso sicuramente con il territorio - racconta il Sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni -. A riguardo ci tengo a ringraziare i quattro Cercanti di Madonna dei Fornelli Matteo e Simone Bartoli, Simone Giuliani e Gianni Santi. Assieme a loro un grazie anche ad Hera ed all’assessore Lorenza Vaccari che in questi anni molto si è impegnata e spesa collaborando con cittadini, associazioni ed attività per il rilancio di commercio e turismo, e questo è solo l’ultimo dei risultati ottenuti in ordine di tempo. Un’altra bella conclusione di un percorso frutto dell’ennesimo gioco di squadra e soprattutto un servizio che sarà sicuramente gradito alle tante persone che quotidianamente passano da Cà ed Paiarin e che grazie a questa nuova fontana, non solo potranno sostare per godersi il fascino ed il panorama di questo luogo, ma potranno continuare a dissetarsi lungo la Via degli Dei per qualche altro migliaio di anni".