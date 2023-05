Incendio a Sant’Agata Bolognese: distrutto un bar

Sant’Agata Bolognese, 13 maggio 2023 – Le fiamme che si sono sviluppate intorno a mezzogiorno hanno distrutto il tetto in legno del bar e del centro sportivo di Sant’Agata. Non è ancora chiaro quale sia stata l’origine del rogo, ma per domarlo è stato necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e di Cento (Ferrara).

Al termine delle operazioni, l'intero edificio è stato dichiarato non fruibile. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche i carabinieri che era, assieme ai tecnici, indagheranno sulle cause del rogo.