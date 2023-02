Incendio a Castel d’Aiano (Bologna): palazzina va a fuoco

Vigili del fuoco intervengono per spegnere le fiamme nella palazzina di Castel d'Aiano

Bologna, 2 febbraio 2023 – È scoppiato un incendio ieri sera in una palazzina di due piani a Castel d’Aiano, in provincia di Bologna. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco.

Stando alle ricostruzioni, le fiamme sono divampate dalla coibentazione della canna fumaria per poi propagarsi al tetto in legno.

Ad ogni modo, il lavoro dei vigili del fuoco ha contenuto le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e 118 per soccorrere i condomini.