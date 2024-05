Incidente all’elementare Bombicci. Estintore cade in testa a un alunno

Incidente all’elementare Bombicci che, per fortuna, si è concluso con uno spavento madornale e un ‘semplice’ bernoccolo sulla testa di uno studente. Tutto è accaduto all’uscita da scuola. Un bimbetto saltellante nel corridoio che lo avrebbe portato al piano terra, urta l’estintore che atterra su un compagno, rimasto illeso, fatto salvo per il bernoccolo. Agitazione generale: dade e maestre si attivano per soccorrere il bimbo infortunato, si avvisano i genitori e Francesca Baldelli, preside dell’istituto comprensivo 8 di via Turati.

"Gli estintori – spiega la scuola – proprio per il loro uso emergenziale, sono appesi in basso a un gancetto". Saltellando il bambino ha sganciato l’estintore che sfortunatamente ha colpito un compagno. Dal canto suo la scuola ha contattato subito l’azienda che ‘gestisce’ gli estintori per verificare eventuali malfunzionamenti nel ‘gancio’ a cui è appeso l’estintore incriminato che è stato anche sostituito. Si fosse mai lesionato o rovinato, cadendo poi a terra dopo il colpo sul bambino. "Tutto è risultato nella norma", rivela la scuola.

In tema di incidenti scolastici, peggio andò, a febbraio, nella media Ungaretti, succursale a Bentivoglio della media Colombo dell’Istituto comprensivo di San Giorgio di Piano, dove una ventina di alunni rimase intossicata dopo aver inalato la polvere di un estintore. Secondo la ricostruzione, mentre si recavano in mensa, un alunno avrebbe urtato un estintore che, cadendo a terra, si è attivato. La polvere dell’estintore ha provocato bruciore agli occhi e alla gola a gran parte degli studenti vicini.

fgs