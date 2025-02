Incidente tra tir oggi in A13 a Bologna, chiuso il tratto tra Arcoveggio e Interporto

Bologna, 4 febbraio 2025 – Incidente con tamponamento tra due mezzi pesanti all’altezza del km 1 dell’A13 oggi, poco dopo le ore 15:30. Sulla Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto in direzione di Padova.

L’autista del mezzo che ha tamponato è stato portato in codice 2 all’ospedale.

Inoltre più avanti, sempre in direzione di Padova, un camion ha perso parte del carico consistente in lastre di marmo. Per questo si registrano difficoltà per code e traffico.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Tamponamento tra due tir sull'A13, l'autista che ha tamponato è stato portato in ospedale con codice 2

Code anche sull’A14

Si segnalano code anche sulla A14 all'altezza del bivio per la A13: per questo motivo Aspi consiglia di anticipare l'uscita a Bologna Fiera "dove si può utilizzare la tangenziale di Bologna con uscita allo svincolo 7bis e successivamente la SS 64 Porrettana con rientro a Bologna Arcoveggio". Chiuso anche il raccordo della tangenziale di Bologna in direzione di Padova.

A13: consigli e uscite obbligatorie

Agli utenti che percorrono la A13 in direzione di Padova, all’uscita obbligatoria di Bologna Arcoveggio si consiglia di prendere la Tangenziale di Bologna dalla quale uscire allo svincolo 7bis, percorrere la SS64 Porrettana in direzione di Bologna Interporto dove possono riprendere la A13 in direzione di Padova.

Stesso percorso per gli utenti che percorrono la A14 e sono diretti verso Padova, ai quali si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera, dalla quale prendere la Tangenziale di Bologna e seguire le stesse indicazioni.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.