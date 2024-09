Incidente a San Lazzaro: perde il controllo dell’auto, va contro un palo e si ribalta

San Lazzaro (Bologna), 28 agosto 2024 - Ennesimo incidente stamani in territorio di San Lazzaro. Dopo quello verificatosi sulla Idice a Castel dè Britti, che non ha avuto gravi conseguenze, un’auto è uscita di strada in via Scuole del Farneto. Alla guida una sanlazzarese 84enne che, per cause al vaglio della Locale, mentre si dirigeva verso via Galletta ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Panda. Il mezzo ha sbattuto violentemente contro un palo per, poi, carambolare e ribaltarsi nel canale di scolo a bordo strada. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto con gli agenti della Locale i vigili del fuoco che hanno aiutato l’anziana ad uscire dall’abitacolo dell’auto. I sanitari hanno portato la donna anziana in ospedale in codice di media gravità.