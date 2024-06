‘Insieme c’è più festa’. Un aiuto vero ai fragili

Grande riuscita della serata solidale ‘Insieme c’è più festa’, un evento organizzato da Opera Padre Marella e Cucine Popolari in via del Lavoro. Un’ occasione per riconoscere il lavoro svolto congiuntamente dalle due realtà, ma soprattutto un momento di incontro con i cittadini. Sono state aperte le porte del ‘Pronto Soccorso Sociale padre Gabriele Digani’ e approfondita la mission che guida entrambe le realtà coinvolte. La festa ha avuto come ospite d’onore ‘L’Ingegnere Della Pizza’ che con la sua Ape car e le ottime pizze ha attirato tantissime persone rendendo ancora più speciale l’evento, a base degli ingredienti di solidarietà e sostenibilità.

Il progetto, nato su Istagram, è stato pensato da Fabio Mele, responsabile del Pronto Soccorso Sociale padre Gabriele Digani-Opera di Padre Marella, che lanció nel 2020 il canale per condividere inizialmente la passione per la cucina e il buon cibo, rendendolo poi, insieme alla moglie Miriam Morea, un progetto inclusivo e solidale. ‘L’Ingegnere Della Pizza On The Road’ ha come segno distintivo un Piaggio Ape Car degli anni ‘80, trasformato in pizzeria itinerante con il desiderio di sfornare pizze solidali che uniscono passione e missione lavorativa, che genera eventi solidali, in collaborazione con varie associazioni.

In questi eventi gli ospiti hanno un ruolo fondamentale, trattandosi di persone con delle fragilità che, collaborando al progetto, si sentono parte attiva della società e acquisiscono competenze essenziali che mirano a un reinserimento socio-lavorativo. "Ed è questo – precisa Mele – il segreto che rende il speciale progetto ‘L’Ingegnere Della Pizza’: le pizze sono davvero buone non solo per il gusto ma anche per il cuore e l’amore con cui vengono realizzate".