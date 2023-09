Insospettabile con un chilo di coca in macchina

Ventun’anni, incensurato. Quasi insospettabile. Quasi, perché quando i poliziotti della prima sezione della Squadra mobile lo hanno fermato, hanno trovato a bordo dell’auto, una Fiat, su cui viaggiava, un panetto con un chilo e 100 grammi di cocaina. Il ragazzo, albanese, è stato fermato nell’ambito di un servizio antispaccio in zona Borgo Panigale. Il ventunenne è stato fermato dai poliziotti nei pressi della rotonda del Camionista e controllato. Gli agenti hanno ispezionato l’abitacolo dell’utilitaria e trovato il prezioso panetto. Ovviamente al controllo su strada è quindi seguita anche una perquisizione nell’appartamento dove il ragazzo vive, non troppo distante da dove è stato fermato.

E anche qui i poliziotti hanno avuto soddisfazione dei loro sospetti: perché, sistemata in più involucri di plastica, gli agenti della Squadra mobile hanno trovato altri 2 chili e mezzo di marijuana. Tutta la sostanza è stata sequestrata e il ventunenne è stato arrestato per spaccio e accompagnato alla Dozza, in attesa dell’udienza di convalida. Intanto proseguono le indagini della Squadra mobile per arrivare a ricostruire la rete di cui il ragazzo faceva parte. A maggio scorso la stessa sezione aveva arrestato un altro trentunenne albanese incensurato, trovato con 155mila euro e 250 grammi di coca in casa, in zona San Donato.